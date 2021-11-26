Украинская певица Джамала презентовала чувственное mood-video на трек Потайки, а также выпустила песни Далі йду и Мабуть.

Артистка призналась, что в основе новых композиций лежит ее личная история. Основной месседж – не стоит бояться быть другим, и не стоит бояться, что тебя не воспримут.

— Треки с едва заметным фольклорным звучанием в стиле 140 Jungle, разными музыкальными элементами от new wave и electro до chill baile. Истории, основанные на реальных событиях. Музыка, раскрывающая новые грани моих экспериментов, — прокомментировала премьеру Джамала.

В ролике Джамала предстала в футуристических платьях и с длинной косой. Видео артистки отличается минимализмом и лаконичностью.

В комментариях поклонники отметили, что новая работа Джамалы получилась очень откровенной.

Красиво, откровенно и по-настоящему!

Супер, очень чувственно.

Песня очень личная. Люблю, когда-нибудь в клипах Джа на первом плане.

Изысканный клип. Джамала, как всегда, неотразима!

Очень стильно, лаконично и талантливо, – пишут в комментариях.

Ранее Джамала рассказывала, что отказалась от контракта с продюсером Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон.

По словам артистки, Вальтер Афанасьев предлагал ей сотрудничество десять лет назад. Джамала отказалась, поскольку ее не устраивали условия контракта, согласно которым она не имела права выходить замуж, рожать детей, изменять цвет волос и писать свои песни.