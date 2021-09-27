Українська співачка Джамала відмовилася від контракту з продюсером Мераї Кері та Вітні Г’юстон.

За словами артистки, Вальтер Афанасьєв пропонував їй співпрацю 10 років тому. Але попри перспективи та можливість здобути популярність на світовому рівні, вона відмовилася.

Джамалу не влаштовували умови контракту, згідно з якими вона не мала права одружуватися, народжувати дітей, змінювати колір волосся та писати свої пісні.

– Такій людині не відмовляють. Ніколи. Навіть якщо вона скаже: “Віддай мені душу”. Тому що це Голлівуд. Але це був сир у мишоловці: я не мала би права одружуватись, народжувати, змінювати колір волосся, писати свої пісні… Я подивилася і сказала: “А де я?” – розповіла Джамала в ефірі одного з українських телеканалів.

Співачка додала, що ніколи в житті не проміняла б своїх дітей та чоловіка на жоден контракт.

Нагадаємо, що з 2017 року Джамала перебуває у шлюбі з економістом та активістом Бекіром Сулеймановим. Весілля пари відбулося в Ісламському культурному центрі міста Києва у вузькому колі родичів та друзів.

У 2018 році у подружжя народився первісток – син Емір-Рахман. А минулого року Джамала і Бекір стали батьками ще одного хлопчика, якому також дали кримськотатарське ім’я – Селім-Гірай.

Нещодавно стало відомо, що Джамала придбала величезну ділянку під Києвом, у селі Крюківщина. Її площа становить 1 200 кв. м.

Джамала буде жити по сусідству з іншими українськими зірками. Серед них – мультиартист Дмитро Монатик, виконавці Надя Дорофєєва, Володимир Дантес, Анастасія Приходько та хореограф Олена Шоптенко.

Наразі Джамала разом із чоловіком і двома синами проживають у трикімнатній квартирі в столиці. Це житло їй подарував мер Києва Віталій Кличко за перемогу на Євробаченні 2016.