Українська співачка Джамала презентувала чуттєве mood-video на трек Потайки, а також випустила пісні Далі йду та Мабуть.

Артистка зізналася, що в основі нових композиції лежить її особиста історія. Основний меседж – не варто боятися бути іншим і не варто боятися, що тебе не сприймуть.

– Треки з ледве помітним фольклорним звучанням у стилі 140 Jungle, різними музичними елементами від new wave та electro до chill baile. Історії, що засновані на реальних подіях. Музика, що розкриває нові грані моїх експериментів, – прокоментувала прем’єру Джамала.

У ролику Джамала постала у футуристих сукнях та з довгою косою. Відео артистки відрізняється мінімалізмом та лаконічністю.

У коментарях шанувальники відзначили, що нова робота Джамали вийшла дуже відвертою.

Красиво, відверто і по-справжньому!

Супер, дуже чуттєво.

Пісня дуже особиста. Люблю колись у кліпах Джа на першому плані.

Вишуканий кліп. Джамала , як завжди, неперевершена!

Дуже стильно, лаконічно і талановито, – пишуть у коментарях.

Раніше Джамала розповідала, що відмовилася від контракту з продюсером Мераї Кері та Вітні Г’юстон.

За словами артистки, Вальтер Афанасьєв пропонував їй співпрацю 10 років тому. Джамала відмовилася, оскільки її не влаштовували умови контракту, згідно з якими вона не мала права одружуватися, народжувати дітей, змінювати колір волосся та писати свої пісні.