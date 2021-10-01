Украинская певица Джамала рассказала о пути к победе на международном музыкальном конкурсе Евровидение.

Артистка вспомнила все года, когда пыталась выиграть на национальном отборе, чтобы впоследствии представлять Украину на конкурсе. Первая попытка была в 2008 году, сразу после того, как Джамала окончила консерваторию.

— Я услышала о кастинге на Евровидение — первом и последнем отборе в модном тогда формате лайв-шоу. Команда национального канала собирает целиком весь номер для победителя, который поедет представлять Украину. Я слушаюсь маму и иду, — вспоминает артистка.

По ее словам, тогда на отбор она пришла абсолютно без ничего — без песни, четкого плана, минусовки, объясняя это тем, что в консерватории и джазовых клубах это все попросту не нужно.

— В коридоре девочка поделилась со мной минусом Roisin Murphy (Moloko) — Sing it back. Как сейчас помню: судьи в восторге, говорят, что я крутая и настоящая фирма для такого маленького очень узкого круга слушателей джазового клуба. Просто взять вино, прийти, слушать и наслаждаться, — рассказала Джамала.

В 2011 году певица вновь решила попробовать свои силы, однако уже пошла на национальный отбор подготовленной, написав для конкурса песню Smile.

— Я прохожу все этапы, слышу бесконечные отзывы о том, что это не формат. Тяжело переживаю всю историю с правилами, которые меняются на ходу. И снова не добиваюсь цели, — сказала Джамала.

Спустя пять лет, в 2016-м, она снова решила заявить о себе, придя на отбор со своей песней, музыкой и историей. Как тогда казалось — неформатной.

— Я делала это сознательно. Либо вы меня, либо я вас. Не поменяла ни слова, ни ноты с момента написания 1944, — поделилась воспоминаниями исполнительница.

Тогда она также услышала, что ее песня — не та и не к месту.

Сама Джамала была уверенна в своих силах и оставалась непоколебимой.

— Я точно знаю свою мечту и иду к ней. Я хочу, чтобы весь мир знал, что мы имеем значение, и нам есть что сказать. Мы не просто можем делать новую музыку, мы можем вдохновлять весь мир. Будь готов к своим победам и знай, что ты можешь, — подытожила Джамала.

Напомним, что в 2016 году на Евровидение от Украины поехала Джамала с песней 1944. Тогда артистка заняла первое место на музыкальном конкурсе, набрав 534 балла.