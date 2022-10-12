Англо-американская актриса и певица Анджела Лэнсбери умерла 11 октября. Ей было 96 лет.

Звезда сериала Она написала убийство умерла во сне в своем доме в Лос-Анджелесе. О смерти трехкратной номинантки на Оскар сообщила ее семья, причина неизвестна.

— Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи во вторник, 11 октября 2022 года, всего за пять дней до своего 97-летия, — говорится в заявлении.

Карьеру в кино Анджела начала в 17 лет. За все это время она трижды выдвигалась на премию Оскар, 18 раз номинировалась на премию Эмми, шесть раз становилась лауреатом Золотого глобуса и пять раз удостаивалась высшей американской театральной премии Тони.

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В 2013 году она получила Оскар за вклад в кинематограф. А в 2014 стала дамой-командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Лэнсбери также известна ролями в Портрет Дориана Грея, Маньчжурский кандидат, Газовый свет и других лентах.