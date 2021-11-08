Украинская телеведущая Лидия Таран попала в ДТП. Она была не за рулем.

По словам Лидии, она вызвала такси и села на заднее сиденье машины.

— Позвонила дочке, сказала, что через 10 минут буду дома… Через пять секунд после удара лбом об переднее сиденье выкатывалась из машины в огне, — написала Лидия в Instagram.

Телеведущая призвала всегда садиться на заднее сиденье, поскольку передние двери зачастую открывают специальной техникой.

Таран отметила, что ее водитель оказался опытным — успел затормозить и поменять ряд.

— Водитель молодец… Иначе меня бы уже не было. А все знаете почему? Потому что участники ДТП, в которых врезались мы, не поставили на дороге предупреждающий знак, — отметила Лидия.

Телеведущая сказала, что у нее поцарапана рука, рана на локте, разбитое колено и немного болит лоб.

— На такси в ближайшее время ездить не буду… Но это такая мелочь в сравнении с тем, от чего я была так близко, — подытожила Таран.

Напомним, что в июле телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП на Рыбальской Набережной. Она стукнулась лбом, также на ней были синяки и многочисленные отеки.