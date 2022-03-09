Дочь Кузьмы восстановила благотворительный фонд имени отца

Дочь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) Барбара восстановила благотворительный фонд имени своего отца.

Кузьма в 2014 году активно помогал военным госпиталям и гражданским. В 2015 году жена покойного артиста основала в честь него благотворительный фонд, работу которого сейчас активизировала Барбара.

— Нам нужно делать конкретные шаги. Прошу быть небезразличными! И помогать находящимся в опасных местах! Присоединяйтесь к нам, — написала она в Instagram.

Фонд активировал свою деятельность на нужды:

больниц;

военных;

детских домов.

Реквизиты:

БУ БФ Имени Кузьмы Скрябина

IBAN: UA023052990000026004016803148

Карта mono: 5375414126875482

Позже Барбара написала, что за вчера, 8 марта, им удалось купить медикаментов на 14 765 грн, которые они сегодня, 9 марта, отправят в Киев (военный госпиталь) и больницу в Белой Церкви.

Напомним, что Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП на трассе Кировоград — Кривой Рог — Запорожье. Несмотря на то, что Кузьма не с нами уже семь лет, его наследие продолжает жить. О нем помнят, как об одном из лучших украинцев, его песни обретают вторую жизнь в репертуаре других артистов, а по повести Я, Побєда і Берлін скоро выйдет фильм.

Фото: Барбара Кузьменко