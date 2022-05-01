Украинские звезды перепели знаменитый хит группы Скрябин Місця щасливих людей.

В новой версии песни вспомнили Ирпень, Чернигов, Мариуполь и другие города Украины, пострадавшие от действий российских оккупантов.

Над созданием кавера работал продюсер и соучредитель музыкальной премии Yuna Павел Шилько. В записи песни приняли участие такие артисты, как Юрий Юрченко, Александра Зарицкая, Артем Пивоваров, Сергей Танчинец, Фагот, Наталья Могилевская, Иван Navi, Руслана и другие.

— Создатели планируют использовать новый вариант трека Місця щасливих людей на телевидении, радио и в интернет-изданиях не в коммерческих целях, а исключительно для благотворительности. Она также прозвучит как гимн крупного медийного благотворительного мероприятия, проведение которого готовится совместно с Национальным советом Украины по телевидению и радиовещанию, — говорится в сообщении группы Скрябин.

В рамках мероприятия будет начато финансирование восстановления медийной инфраструктуры пострадавших украинских городов. Сбор средств будет производиться на БО Благотворительный фонд имени Кузьмы Скрябина.

Отметим, что Місця щасливих людей — одна из самых известных песен лидера группы Скрябин, премьера которой состоялась в 2012 году. Кузьма в свое время посвятил трек разным городам мира, где когда-то чувствовал себя счастливым.