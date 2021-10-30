Во втором выпуске шоу Україна має талант на сцене выступил этно-фольклорный дуэт Vatra.
В составе группы две сестры, которые с детства увлекаются народными песнями и традициями.
Демонтировать свой талант они начали в социальных сетях, где ролики с их песнями собирают миллионы просмотров.
После триумфа Go-A на Евровидении девушки набрались уверенности и поняли, что они на правильном пути, поэтому пора нести фольклор в широкие массы — на талант-шоу.
Своим исполнением украинских песен девушкам удалось поразить судей Україна має талант, Сергей Притула даже поднялся и начал танцевать.
Также не смог стоять на месте ведущий проекта Григорий Решетник. Дуэт Vatra получил четыре Да от судей Україна має талант.
Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября.
Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.
Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.