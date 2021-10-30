Во втором выпуске шоу Україна має талант на сцене выступил этно-фольклорный дуэт Vatra.

В составе группы две сестры, которые с детства увлекаются народными песнями и традициями.

Демонтировать свой талант они начали в социальных сетях, где ролики с их песнями собирают миллионы просмотров.

После триумфа Go-A на Евровидении девушки набрались уверенности и поняли, что они на правильном пути, поэтому пора нести фольклор в широкие массы — на талант-шоу.

Своим исполнением украинских песен девушкам удалось поразить судей Україна має талант, Сергей Притула даже поднялся и начал танцевать.

Также не смог стоять на месте ведущий проекта Григорий Решетник. Дуэт Vatra получил четыре Да от судей ​​Україна має талант.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября.

Судьями шоу являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется и четвертый судья. Во втором выпуске еще одно судейское кресло заняла гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева.