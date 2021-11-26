Квартиру подарил, а день рождения тещи не помнит: какие отношения у Федишин с мужем

Украинская певица Ирина Федишин и ее муж, а по совместительству и продюсер Виталий Човнык в браке 15 лет. За это время они успели хорошо друг друга изучить, однако разногласия все же случаются.

Так, на вопрос о самом ценном подарке Ирине Човнык ответил, что это квартира в Болгарии, которую пришлось продать во время локдауна. Однако у Федишин на этот счет другое мнение. Она считает, что самым ценным подарком был автомобиль.

— Это было на мой день рожденья. Он встал в ресторане, сказал тост и подарил коробочку, в которой были ключи от авто. Мы вышли на улицу, а оно там стояло упакованное, с бантиком, – поделилась Ирина.

Также пара вспомнила, какие подарки подарили близкие на свадьбу.

— Мама моя подарила мне кольцо, а мама Виталия подарила набор: колье и браслет. Эти подарки для меня памятны. Я их до сих пор одеваю, – отметила Ирина.

А вот Виталий отметил, что среди свадебных подарков помнит деньги, а вот об украшениях и не упомянул.

Однако пара точно знает гастрономические вкусы друг друга. Виталий точно ответил, что Ирина любит украинский борщ. Со своей стороны женщина заявила, что ее возлюбленный любит рыбу.

Также Виталий назвал имена украинских исполнителей, импонирующие его жене, в частности Александр Пономарев и Олег Винник.

Однако Човнык так и не смог вспомнить, когда празднует день рождения его теща. Мужчина отметил, что в сентябре, а вот с датой не сложилось.

Кроме того, пара не против рождения третьего ребенка – девочки. В частности, Виталий хотел бы назвать дочь Кристиной.