Американская певица Рианна и рэп-исполнитель A$AP Rocky планируют пожениться в 2022 году.

По данным инсайдеров, к такому решению пара пришла после совместной встречи Нового года на Бардабосе. Несмотря на то, что официального предложения A$AP Rocky еще не делал, он уверен, что Рианна – идеальная женщина, без которой рэпер не представляет своей жизни.

– Их роман так стремительно развивается, но у них было время заложить основу для прекрасных отношений, поскольку они долго были друзьями, прежде чем начали встречаться, – сообщает источник.

Влюбленные уже готовы к браку, а также к планированию детей. Кроме того, отношения Рианны и A$AP Rocky одобрят и их родственники.

— Рокки имеет отличные отношения с семьей Рианны, и это только вопрос времени, когда он сделает предложение. Рианна осознает, что ее часы тикают, — сообщает источник.

Напомним, что роман с Рианной A$AP Rocky публично подтвердил в мае 2021 года, хотя сплетни об отношениях пары ходили несколько лет.

В июле 2021 года Рианна использовала песню Everyday A$AP Rocky в качестве саундтрека в своей кампании Fenty Skin. Кроме того, в 2019 году рэпер сопровождал Рианну на церемонии награждения британской модной премии в Лондоне.

До A$AP Rocky Рианна встречалась с арабским миллиардером Хассаном Джамилем в течение трех лет. Однако в январе 2020 года они прекратили свой роман.