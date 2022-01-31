Барбадосская певица и актриса Рианна ждет ребенка. Артистка и ее бойфренд, рэпер ASAP Rocky готовятся впервые стать родителями.

Так, влюбленные были замечены во время прогулки в родном городе ASAP Rocky — Гарлеме (Нью-Йорк).

Певица была в рванных джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила. Также на ней были массивные аксессуары.

На улице Рианна и ASAP Rocky пробыли не долго, поскольку там было довольно прохладно. После пара отправилась домой.

Напомним, что роман с Рианной ASAP Rocky публично подтвердил в мае 2021 года, однако слухи об отношениях влюбленных ходили несколько лет. Так, в 2019 году рэпер сопровождал артистку на церемонии награждения британской модной премии в Лондоне.

До ASAP Rocky исполнительница встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем с 2017 года.

В начале января появилась информация, что Рианна и ASAP Rocky планируют пожениться в 2022 году.

По словам инсайдеров, влюбленные пришли к такому решению после совместной встречи Нового года на Барбадосе. Официального предложения артистке рэпер еще не делал. Также известно, что их отношения одобряют и родственники.