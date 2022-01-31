Барбадосская певица и актриса Рианна ждет ребенка. Артистка и ее бойфренд, рэпер ASAP Rocky готовятся впервые стать родителями.
Так, влюбленные были замечены во время прогулки в родном городе ASAP Rocky — Гарлеме (Нью-Йорк).
Певица была в рванных джинсах и розовом пуховике, который подчеркивал округлившийся живот, который она оголила. Также на ней были массивные аксессуары.
#BREAKINGNEWS Rihanna, A$AP Rocky Pregnant With First Child https://t.co/CbeK8YdSd4 via @TMZ
— TMZ (@TMZ) January 31, 2022
На улице Рианна и ASAP Rocky пробыли не долго, поскольку там было довольно прохладно. После пара отправилась домой.
Напомним, что роман с Рианной ASAP Rocky публично подтвердил в мае 2021 года, однако слухи об отношениях влюбленных ходили несколько лет. Так, в 2019 году рэпер сопровождал артистку на церемонии награждения британской модной премии в Лондоне.
До ASAP Rocky исполнительница встречалась с миллиардером из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем с 2017 года.
В начале января появилась информация, что Рианна и ASAP Rocky планируют пожениться в 2022 году.
По словам инсайдеров, влюбленные пришли к такому решению после совместной встречи Нового года на Барбадосе. Официального предложения артистке рэпер еще не делал. Также известно, что их отношения одобряют и родственники.