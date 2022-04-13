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Закрой нам ладонями небо: Alyona Alyona и Jerry Heil записали молитву

13 апреля 2022, 19:04
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Закрой нам ладонями небо: Alyona Alyona и Jerry Heil записали молитву

Alyona Alyona и Jerry Heil представили общий трек Молитва. Это коллективная молитва за всех украинцев, испытавших ужасы войны, развязанной Россией.

Слова песни написала Alyona Alyona. Это первый текст, появившийся у нее после начала полномасштабной войны.

Стихотворение она записала на самый простой микрофон в музыкальной школе в родной Барышевке. Автором музыки стал Стас Черный, с которым музыкант неоднократно сотрудничала раньше.

– С 24 февраля моя жизнь изменилась безвозвратно и навсегда. Творчество внутри меня угасло, однако я все же иногда пишу стихи. И первое, что родилось во мне – молитва. Моя мама много молится. Особенно сейчас. И я захотела присоединиться к ней, – рассказывает Alyona.

Продюсер реперки показал Jerry Heil записанный куплет песни, а певица написала припев.

– На запись у меня было всего несколько часов… я слушала, и у меня мурашки были от пяток до макушки! Захотелось создать атмосферу, как во время самой искренней молитвы в храме, когда не знаешь специальной молитвы и говоришь от души так, что чувствуешь присутствие Святого Духа, – вспоминает Jerry Heil.

Alyona Alyona надеется, что песня объединит украинцев и расскажет об их переживаниях в молитве. Ведь украинская нация сегодня как никогда объединена в своем стремлении к победе на родной земле.

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Теги
Jerry Heil , Аlyona Alyona , Війна в Україні
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