Украинская певица Джамала стала лауреаткой престижной премии от Атлантического совета США. Она получила награду в номинации Выдающееся лидерство артиста.

Джамалу отметили за карьеру одной из самых влиятельных артисток Украины, а также за борьбу и защиту украинской культуры и самобытности во время российского вторжения.

Награду певице вручила бизнес-лидер, исполнительный вицеголова Атлантического совета Эдриенн Аршт.

— Я приняла награду от имени всех украинских артистов, которые используют свой голос, чтобы рассказать о преступлениях, совершаемых Россией в Украине. Каждый день доносят правду и усиливают поддержку нашей страны, оберегают нашу культуру и демонстрируют ее уникальность. Это наша общая борьба и общие маленькие победы, — прокомментировала Джамала.

Кроме Джамалы, Атлантический совет отметил специальной наградой украинский народ, который на фоне российского вторжения показал выдающуюся храбрость и бесстрашие.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за отличие в онлайн-включении во время церемонии.

В своей речи он вспомнил храбрых украинцев, которые жертвовали своей жизнью ради будущего Украины. Глава государства убежден, что мужество – это национальная черта характера украинцев.