Два трека украинской группы Go-A попали в ESC Top 250 – ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования международного песенного конкурса Евровидение.

Композиция Shum заняла третье место в рейтинге, а песня Solovey расположилась на 128 строчке.

– Год начался SHUMно! Сразу два наших трека попали в ESC Top 250. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни, — сообщили участники группы Go-A.

На первом месте в рейтинге уверенно держится певица Loreen с песней Euphoria. Она представляла Швецию на Евровидении в 2012 году и с тех пор ее трек лидирует в списке самых популярных песен.

На второй строчке расположились победители Евровидения 2021 – итальянская рок-группа Maneskin с треком Zitti e buoni.

Следует отметить, что песни попадают в рейтинг ESC Top 250 благодаря голосованию поклонников со всего мира. Голосование начинается в начале декабря, а в канун Нового года 250 лучших песен звучат на радиоканале ESC Radio.

Недавно группа Go-A завоевала престижную награду Eurovision Awards в номинации Самая инновационная сценическая постановка. Напомним, что коллектив с песней Shum занял пятое место на Евровидении 2021, которое проходило в Роттердаме.