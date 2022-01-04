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Сразу два трека Go-A попали в рейтинг лучших песен Евровидения

4 января 2022, 16:12
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Сразу два трека Go-A попали в рейтинг лучших песен Евровидения
Источник: Eurovision

Два трека украинской группы Go-A попали в ESC Top 250 – ежегодный рейтинг лучших песен за все времена существования международного песенного конкурса Евровидение.

Композиция Shum заняла третье место в рейтинге, а песня Solovey расположилась на 128 строчке.

– Год начался SHUMно! Сразу два наших трека попали в ESC Top 250. Впервые в истории в этот чарт попали сразу две украиноязычные песни, — сообщили участники группы Go-A.

На первом месте в рейтинге уверенно держится певица Loreen с песней Euphoria. Она представляла Швецию на Евровидении в 2012 году и с тех пор ее трек лидирует в списке самых популярных песен.

На второй строчке расположились победители Евровидения 2021 – итальянская рок-группа Maneskin с треком Zitti e buoni.

Следует отметить, что песни попадают в рейтинг ESC Top 250 благодаря голосованию поклонников со всего мира. Голосование начинается в начале декабря, а в канун Нового года 250 лучших песен звучат на радиоканале ESC Radio.

Недавно группа Go-A завоевала престижную награду Eurovision Awards в номинации Самая инновационная сценическая постановка. Напомним, что коллектив с песней Shum занял пятое место на Евровидении 2021, которое проходило в Роттердаме.

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Теги
Go-A , Евровидение
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