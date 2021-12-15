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В Украине стартовал отбор на Евровидение: как стать участником

15 декабря 2021, 13:54
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Украине стартовал отбор на Евровидение: как стать участником
Источник: Eurovision

В Украине стартовал отбор на Евровидение 2022. С 14 декабря 2021 года по 24 января 2022-го Общественный вещатель будет принимать заявки от желающих.

— Я приглашаю всех желающих артистов к участию в конкурсе, гарантирую прозрачность и объективность. Хотел бы, чтобы Нацотбор остался большим музыкальным праздником для всей страны, а наша команда приложит все усилия для этого, — отметил член правления Общественного Ярослав Лодыгин.

Отбор на Евровидение будет проходить в два этапа: предварительного отбора и финала.

Предварительный отбор продлится с 14 декабря 2021 года по 24 января 2022 года. Заявку можно оформить на официальном сайте отбора на Евровидение.

24 января вещатель озвучит шорт-лист и обнародует список финалистов.

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Финал отбора на Евровидение состоится в феврале 2022 года. Победителя будут определять во время прямого эфира путем голосования жюри и зрителей.

Правила отбора:

  • Трек должен быть оригинальным, без использования других композиций.
  • Релиз песни должен пройти не ранее 1 сентября 2021 года.
  • Хронометраж песни – не более трех минут.
  • Права на трек полностью должны принадлежать исполнителю, чтобы он мог передать их Общественному вещателю и ЕМС.

Евровидение 2022

Евровидение-2022 пройдет в Турине (Италия). Финал пройдет на арене PalaOlimpico 14 мая. Полуфиналы – 10 и 12 мая.

Италия стала хозяином конкурса благодаря победе рок-группы Måneskin с песней Zitti E Buoni в 2021 году.

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Евровидение , Національний відбір
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