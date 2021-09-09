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Илон Маск высмеял идею Безоса за старые обиды: Засудит даже смерть

9 сентября, 13:45 Микола Олефіренко
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Глава Tesla высмеял основателя Amazon за идею награждения ученых за исследование старения. Илон Маск напомнил Джеффу Безосу за иск на компанию SpaceX, сделав это в своей манере.

В Twitter появилась информация о последних подвигах Джеффа Безоса в мире науки. Миллиардер вложил огромные суммы в Altos Lab — проект по изучению старения и способов его обращения вспять.

Сообщается, что каждый ученый будет получать зарплату в $1 млн и изучать, как стареют клетки, а также попытается остановить этот процесс. 

Илон Маск скептически отнесся к идее главы Amazon, опубликовав саркастичный ответ на новость.

— Если это не сработает, он подаст в суд на смерть! — резко отреагировал глава Tesla.

Безос пока не отреагировал на насмешки Маска.

Напомним, что NASA заключило контракт на будущий посадочный модуль на Луну со SpaceX Маска вместо Blue Origin, и Безос подал на SpaceX в суд.

Маск напомнил миллиардеру об этом, уточнив, что в случае неудачи в исследования старения клеток он также обратится в суд.

Илон Маск часто оказывается в центре внимания. Ранее глава Tesla признался в своем внеземном похождении. Об этом миллиардер сообщил в Twitter под публикацией одного из пользователей соцсети.

Источник
Ілон Маск
Теги
Tesla , Ілон Маск , Джефф Безос
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