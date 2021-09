Глава Tesla высмеял основателя Amazon за идею награждения ученых за исследование старения. Илон Маск напомнил Джеффу Безосу за иск на компанию SpaceX, сделав это в своей манере.

В Twitter появилась информация о последних подвигах Джеффа Безоса в мире науки. Миллиардер вложил огромные суммы в Altos Lab — проект по изучению старения и способов его обращения вспять.

Jeff Bezos has reportedly invested in anti-aging startup Labs. Scientists will have a $1M salary & will research on how cells age and how to reverse them. pic.twitter.com/dUDNXm02JM

