Глава Tesla высмеял основателя Amazon за идею награждения ученых за исследование старения. Илон Маск напомнил Джеффу Безосу за иск на компанию SpaceX, сделав это в своей манере.
В Twitter появилась информация о последних подвигах Джеффа Безоса в мире науки. Миллиардер вложил огромные суммы в Altos Lab — проект по изучению старения и способов его обращения вспять.
Jeff Bezos has reportedly invested in anti-aging startup Labs. Scientists will have a $1M salary & will research on how cells age and how to reverse them. pic.twitter.com/dUDNXm02JM
— SAY CHEESE! ???????? (@SaycheeseDGTL) September 7, 2021
Сообщается, что каждый ученый будет получать зарплату в $1 млн и изучать, как стареют клетки, а также попытается остановить этот процесс.
And if it doesn’t work, he’s gonna sue death!
— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2021
Илон Маск скептически отнесся к идее главы Amazon, опубликовав саркастичный ответ на новость.
— Если это не сработает, он подаст в суд на смерть! — резко отреагировал глава Tesla.
Безос пока не отреагировал на насмешки Маска.
Напомним, что NASA заключило контракт на будущий посадочный модуль на Луну со SpaceX Маска вместо Blue Origin, и Безос подал на SpaceX в суд.
Маск напомнил миллиардеру об этом, уточнив, что в случае неудачи в исследования старения клеток он также обратится в суд.
Илон Маск часто оказывается в центре внимания. Ранее глава Tesla признался в своем внеземном похождении. Об этом миллиардер сообщил в Twitter под публикацией одного из пользователей соцсети.