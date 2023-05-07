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Месть принцессы Дианы? На коронации Чарльза III заметили загадочную фигуру в черном плаще

7 мая 2023, 12:15
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Чарльз III
Источник: Getty Images

На коронации Чарльза III заметили “смерть с косой”. Загадочная фигура в черном одеянии на секунду появилась перед золотыми арками собора Святого Петра в Вестминстере.

Впервые фигуру в плаще заметили пользователи Twitter, которые следили за онлайн-трансляцией важного для Великобритании события.

Увиденное в соцсетях быстро сравнили со смертью с косой.

— Кто-нибудь еще только что заметил смерть с косой в Вестминстерском аббатстве? — написал пользователь Twitter, собрав с ролика 2 млн просмотров.

Пользователи начали шутить, что это переодетая Меган Маркл, которая не приехала с принцем Гарри на коронацию Чарльза.

Аналогичное видео в TikTok также набрало за считанные часы почти 9 млн просмотров, и многие в шутку заявили, что это вернулась принцесса Диана и Елизавета II.

  • Диана отомстила;
  • Приглашение Дианы;
  • На этот раз Елизавета вернулась с подкреплением;
  • Елизавета II  хочет вернуть свою корону.

Но в целом коронация Чарльза III состоялась без неожиданных инцидентов. Церемония прошла строго по плану. Правда, принц Гарри покинул Британию сразу после коронации и улетел в США на день рождение к своему сыну Арчи.

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Теги
Єлизавета ІІ принцеса Діана Чарльз ІІІ
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