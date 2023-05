На коронации Чарльза III заметили “смерть с косой”. Загадочная фигура в черном одеянии на секунду появилась перед золотыми арками собора Святого Петра в Вестминстере.

Впервые фигуру в плаще заметили пользователи Twitter, которые следили за онлайн-трансляцией важного для Великобритании события.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? ????#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i

— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023