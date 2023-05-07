На коронації Чарльза III помітили “смерть із косою”. Загадкова фігура в чорному вбранні на секунду з’явилася перед золотими арками собору Святого Петра у Вестмінстері.
Уперше постать у плащі помітили користувачі Twitter, які стежили за онлайн-трансляцією важливої для Великої Британії події.
Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? ????#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i
— Joe (@realjoegreeeen) May 6, 2023
Побачене в соцмережах швидко порівняли зі смертю з косою.
– Хто-небудь ще щойно помітив смерть із косою у Вестмінстерському абатстві? – написав користувач Twitter, зібравши з ролика 2 млн переглядів.
Користувачі почали пожартувати, що це переодягнена Меган Маркл, яка не приїхала з принцом Гаррі на коронацію Чарльза.
Аналогічне відео в TikTok також набрало за лічені години майже 9 млн переглядів, і багато хто жартома заявив, що це повернулася принцеса Діана і Єлизавета II.
- Діана помстилася;
- Запрошення Діани;
- Цього разу Єлизавета повернулася з підкріпленням;
- Єлизавета II хоче повернути свою корону.
Проте загалом коронація Чарльза III відбулася без несподіваних інцидентів. Церемонія пройшла строго за планом. Щоправда, принц Гаррі покинув Британію одразу після коронації і полетів у США на день народження до свого сина Арчі.