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Помста принцеси Діани? На коронації Чарльза III помітили загадкову фігуру в чорному плащі

7 Травня 2023, 12:15
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Чарльз III
Джерело: Getty Images

На коронації Чарльза III помітили “смерть із косою”. Загадкова фігура в чорному вбранні на секунду з’явилася перед золотими арками собору Святого Петра у Вестмінстері.

Уперше постать у плащі помітили користувачі Twitter, які стежили за онлайн-трансляцією важливої для Великої Британії події.

Побачене в соцмережах швидко порівняли зі смертю з косою.

– Хто-небудь ще щойно помітив смерть із косою у Вестмінстерському абатстві? – написав користувач Twitter, зібравши з ролика 2 млн переглядів.

Користувачі почали пожартувати, що це переодягнена Меган Маркл, яка не приїхала з принцом Гаррі на коронацію Чарльза.

Аналогічне відео в TikTok також набрало за лічені години майже 9 млн переглядів, і багато хто жартома заявив, що це повернулася принцеса Діана і Єлизавета II.

  • Діана помстилася;
  • Запрошення Діани;
  • Цього разу Єлизавета повернулася з підкріпленням;
  • Єлизавета II хоче повернути свою корону.

Проте загалом коронація Чарльза III відбулася без несподіваних інцидентів. Церемонія пройшла строго за планом. Щоправда, принц Гаррі покинув Британію одразу після коронації і полетів у США на день народження до свого сина Арчі.

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Теги
Єлизавета ІІ принцеса Діана Чарльз ІІІ
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