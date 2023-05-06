Чарльза ІІІ коронували у Британії у Вестмінстерському абатстві.

Перед цим короля Чарльза ІІІ було представлено народу, в абатстві монарх дав клятву, а далі пройшов етапи помазання та інвеститури. Лише після цього Чарльза ІІІ зійшов на престол.

Довгоочікувана коронація нового короля Великої Британії Чарльза III зібрала понад дві тисячі гостей. Серед присутніх були глави держав майже із усього світу, зокрема з Ірландії, Франції, Іспанії, Бельгії, Японії, Угорщини та Монако. А також члени королівської родини та інші високоповажні персони.

Коронація Чарльза ІІІ була дуже красивою та урочистою подією для всього світу. Там лунали пісні, молитви та гімн.

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