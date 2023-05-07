Принц Гарри покинул Великобританию менее чем через час после коронации Чарльза III. Все ради дня рождения сына Арчи, которому 6 мая исполнилось 4 года.

Герцога заметили в аэропорту Хитроу, откуда он улетел в Калифорнию. Он пробыл на родине чуть больше 24 часов.

Для коронации отца, Гарри провел ночь в коттедже Фрогмор, откуда Чарльз III выгнал его и жену Меган Маркл в начале 2023 года, чтобы отдать поместье Эндрю.

Пока герцог возвращался в США, королевская семья радовалась публике на балконе Букингемского дворца вместе с Чарльзм III. Впрочем, ранее инсайдер заявлял, что Гарри ни за что не пригласили бы на балкон, хоть и король любит своего сына. В итоге, герцогу так и не предложили остаться подольше.

Напомним, что на коронацию Чальза III Гарри прилетел один — Меган Маркл осталась дома. Это также связано с днем рождения сына Арчи.

Коронация Чарльза III прошла без неожиданностей. Мероприятие с более чем 2 тыс. гостями прошла запланированно, и вместе с Чарльзом короновали и его жену Камиллу — на ее голову возложили корону Королевы Марии.