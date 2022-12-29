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Умерла культовая дизайнер Вивьен Вествуд

29 декабря 2022, 23:22
Валентина Чорна редактор ленты
Вів'єн Вествуд
Источник: Getty Images

В четверг, 29 декабря, скончалась культовая британская дизайнер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

Трагическую новость сообщили на странице ее модного дома в Twitter.

– Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить что-то к лучшему, — говорится в сообщении.

Новость дополняется…

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