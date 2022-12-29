Умерла культовая дизайнер Вивьен Вествуд

В четверг, 29 декабря, скончалась культовая британская дизайнер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

Трагическую новость сообщили на странице ее модного дома в Twitter.

– Сегодня Вивьен Вествуд умерла мирно в окружении своей семьи в Клепхэме, южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы изменить что-то к лучшему, — говорится в сообщении.

29th December 2022. Сейчас смотрят Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London. The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV — Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022

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