Умерла культовая дизайнер Вивьен Вествуд

В четверг, 29 декабря, скончалась культовая британская дизайнер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год.

Трагическую новость сообщили на странице ее модного дома в Twitter.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

— Vivienne Westwood (@FollowWestwood) December 29, 2022