Российский актер, сыгравший в популярном сериале Воронины, Михаил Зубов умер на 43 году жизни. Причиной смерти стали осложнения от Covid-19 и пневмония.

Трагическую новость в социальных сетях сообщила подруга актера Елена Володина.

– Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Михаил Зубов, папа Милены за фильмом, так и не дождался нашего фильма, – написала она.

По словам жены актера Наталии Гердт, до смерти мужчина 13 дней находился в отделении реанимации.

Михаил Зубов родился 29 сентября 1979 года. В 2003 году он завершил обучение в Кубанском институте международного предпринимательства и менеджмента. С 2016 года учился в Школе актерского мастерства Артанде.

Зубов участвовал в съемках фильма Тренер (2018), сериалах Воронины (2009–2019), Шучка (2015), Лихач (2019) и Капкан для монстра (2020).

Незадолго до смерти актер сыграл отца маленькой девочки в картине Старшая сестра, но из-за трагедии не успел увидеть выход фильма в свет.

Недавно стало известно о смерти актрисы Нины Руслановой. Звезда умерла от Covid-19. 11 ноября ее госпитализировали с пневмонией и нарушением сердечного ритма.

Нина сыграла более 160 ролей в таких известных фильмах, как Собачье сердце, Тени исчезают в полдень, Не стреляйте в белых лебедей, Афоне, Будьте моим мужем.