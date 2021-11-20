В 67 лет ушел из жизни актер Валерий Гаркалин.

О смерти артиста сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

– Мне сообщили, что Валерий Гаркалин, к сожалению, умер, – сказал он.

Артист умер в больнице, куда накануне попал с коронавирусом.

2 октября его доставили в Коммунарку — городскую клиническую больницу № 40. На следующий день актера перевели в реанимацию. У него было 75-85% поражения легких.

23 октября артиста ввели в искусственную кому, а 8 ноября врачи сделали ему экстренную операцию на плевральной полости грудной клетки. Из-за болезни актера начались проблемы с сердцем и дыханием, а также у него диагностировали тромбоз вен на ногах.

Биография актера Валерия Гаркалина

Гаркалин родился в Москве в 1954 году. Окончил Музыкальное училище им. Гнесиных и режиссерский факультет ГИТИСа.

После окончания учебы выпускники курса создали театр на колесах Люди и куклы, приписанный к кемеровской филармонии, где руководителем того времени был Леонид Хаит.

Театр стал очень популярен в период застоя, объездил всю страну.

После ухода из театра Люди и куклы, в котором артист проработал шесть лет, он некоторое время служил в Центральном театре кукол у С. В. Образцова.

Гаркалин выступал и в Театре сатиры с 1988 по 2001 год, затем вошел в состав труппы Московского театра имени Пушкина.

Валерий Гаркалин известен по ролям в фильмах Ширли-мырли, Восьмое марта, Бедная Саша, Жулики, Попса и многим другим. Он также руководил мастерской факультета эстрады в ГИТИСе

Звание народного артиста России он получил в 2008 году.

Валерий Гаркалин известен своей стойкой гражданской позицией – в марте 2014 года актер подписал письмо Мы с Вами! Киносоюза в поддержку Украины.