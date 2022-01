Рок-певец и актер Мит Лоуф умер на 75-м году жизни. Известно, что он скончался у себя дома в окружении родных и жены.

— Наши сердца разбиты, чтобы сообщить, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей, — сообщается на его официальной странице в Facebook.

Известно, что его карьера музыканта и актера длилась шесть десятилетий.

Мит Лоуф стал популярным благодаря выходу альбома Bat Out of Hell, который стал одним из самых продаваемых альбомов в Великобритании. Общее число проданных альбомов за всю карьеру превысила отметку в 100 млн копий.

Он увлекался не только музыкой — любители кино могут увидеть его в легендарном фильме Бойцовский клуб, где появился в образе Роберта Боба Полсона. Его роль была запоминающейся, а его талант игры невозможно переоценить.

За свою жизнь Мит Лоуф снялся в более чем 65 картинах, включая Фокус, Мир Уэйна, и даже мюзикл Шоу ужасов Рокки Хоррора Ричарда О’Брина.

Его последний музыкальный альбом Braver Than We Are вышел в 2016 году.