Британская певица Адель в слезах сообщила поклонникам о переносе серии концертов в Лас-Вегасе.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала видеообращение, в котором рассказала, что причиной такого решения стал Covid-19. Половина членов ее команды заболела коронавирусом, поэтому шоу невозможно организовать вовремя.

– Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы сделали абсолютно все возможное, чтобы успеть, и сделать его достаточно хорошим для вас, но задержки доставки техники и коронавирус все разрушили. Половина моей команды заболела Covid-19. Сейчас завершить подготовку к шоу невозможно, — сообщила Адель.

Адель призналась, что эта ситуация ее очень расстроила. Также она извинилась перед фанатами, особенно перед теми, кто приехал в США ради ее выступления. Все концерты певицы пройдут позже, однако новые даты шоу пока не объявлены.

– Мне жаль, что это происходит в последнюю минуту. Мы работаем без сна уже больше 30 часов. Я так расстроена… Мне очень жаль всех, кто приехал сюда, — добавила артистка.

Следует отметить, что серия концертов в Лас-Вегасе под названием Weekends with Adele должна была начаться сегодня, 21 января. Последний концерт был запланирован на середину апреля. Цены на билеты варьировались от $85 до $30 тыс.

По оценкам Billboard, Адель выручила $50 млн от предварительных продаж билетов и ей обещали гонорар по $685 тыс. долларов за выступление — рекордный доход для певицы.

Выступления посвящены выходу альбома 30, который Адель выпустила в ноябре 2021 года после шестилетней паузы.