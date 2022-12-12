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Поки українців убивають: Ані Лорак на концерті в РФ побажала росіянам щастя

12 Грудня 2022, 16:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Поки українців убивають: Ані Лорак на концерті в РФ побажала росіянам щастя
Джерело: Ані Лорак

Співачка-зрадниця Ані Лорак повернулася на сцену до РФ, поки в її рідній країні триває повномасштабна війна.

Позиція артистки зрозуміла всім давно, від початку вторгнення країни-агресора в Україну вона не сказала жодного слова. Однак зараз узагалі вирішила розважити росіян, вийшовши перед ними на сцену в рамках новорічного концерту та побажавши їм щастя та любові.

Зрадниця виконала перед громадянами РФ свій новий трек Лабиринт.

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Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни в Україні Ані Лорак призупинила свої концерти в Росії. Вона виступала на корпоративах і з’являлася на шоу, які нібито зняли до 24 лютого.

Потім же виконавиця хотіла вирушити в тур Європою, назвавши себе найтитулованішою українською співачкою, проте цей задум їй не вдався. Концерти Ані Лорак у Німеччині та Чехії скасували.

Тепер, мабуть, вона ухвалила рішення розважати громадян країни-агресора, яка бомбардує українські міста та вбиває мирних жителів.

Теги
Ані Лорак Концерт Росія
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