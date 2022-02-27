Ночью, 24 февраля, Россия начала на территории Украины полномасштабную войну. Вот уже четвертый день как украинские военные защищают наши территории и героически противостоят оккупантам.

Украину поддерживает весь цивилизованный мир и всемирно известные люди. Также против войны в нашей стране высказываются и известные российские личности, которые призывают власть РФ прекратить кровопролитие. Стоит отметить, что и мирные жители, головы которых не заполнила пропагандистская информация, выходят на митинги.

Кто из известных российских людей выступил против войны в Украине — далее в материале.

Предприниматель Михаил Фридман назвал войну в Украине трагедией и призвал прекратить кровопролитие. Стоит отметить, что бизнесмен родился во Львове.

Михаил Фридман написал частное письмо сотрудникам компании LetterOne, в котором высказался против конфликта. Об этом сообщила газета Financial Times.

— Это мое частное письмо сотрудникам компании LetterOne. К сожалению, оно стало публичным, чего я не предполагал. Это то, что я написал своим сотрудникам в Лондоне, — подтвердил он в комментарии Forbes.

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что мир очень важен и призвал власти Украины и России к переговорам.

— Мир очень важен! Переговоры нужно начать как можно скорее! — написал он в своем Telegram.

Также активно выступает против войны в нашей стране музыкант Андрей Макаревич. Он регулярно публикует посты в поддержку Украины и призывает россиян остановить войну.

Видеоблогер-миллионник Данила Поперечный также обнародовал видео, в котором выступил против войны. Он объяснил, почему так мало россиян говорят о произошедшем.

— В 2014 году в уголовном кодексе РФ появилась статья 281 пункт 1 о призывах к нарушению территориальной целостности России, по которой уже было много приговоров, — отметил Поперечный.

Данила отметил, что в Украине живут его мама, младший брат, друзья, он заканчивал там школу и жил много лет.

— Владимир Владимирович Путин, мы против войны, мы против военных действий в любом виде. Я не верю, что в современном мире, какая бы политическая ситуация не случилась, эти методы единственные, которыми можно разрешить ситуацию… Я не верю, что происходящему есть оправдания, — сказал Поперечный.

Телеведущий Александр Гудков не одобряет действий российской власти, он сказал, что они все являются православными християнами, однако их Бог — зло.

Солист и лидер группы Несчастный случай Алексей Кортнев также сказал, что он и его музыкальный коллектив против войны в Украине.

— Все фразы о том, что таким образом Россия восстанавливает какую-то историческую справедливость и защищает братьев славян фашистов — является лишь прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций, которые в добавок еще приведу к очень большим экономически, политическим и социальным проблемам в нашей стране, но и в Украине, — сказал он.

Алексей отметил, что все люди, голосовавшие за российскую власть могли уже убедиться, что все их слова — ложь.

— Сначала они твердили, что не собираются присоединять Крым, заявляли, что им это незачем и через год аннексировали. Потом врали, что не будет повышения пенсионного возраста и, конечно, повысили. Затем долго врали, что не будут вторгаться в Украину и еще мерзко хихикали, а сами просто ожидали, когда закончится Олимпиада, — отметил Кортнев.

Нашу страну поддерживают во всем мире. Против войны в Украине высказываются и зарубежные знаменитости — популярные певцы, голливудские актеры и многие другие личности.

Так, Мадонна записала видео в поддержку Украины. Она отметила, что Путин нарушил все существующие соглашения по правам человека, а также, что он не имеет права пытаться стереть с лица земли существование Украины.

За мир в Украине выступил и Джим Керри. Он сказал, что невинные люди подвергаются опасности из-за еще одного грандиозного политического придурка в истории.