Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал, что думает об оливье и шубе, и почему о них украинцам стоит забыть. Гуру кулинарии заявил в интервью Фактам тижня, почему война помогла жителям Украины постепенно отказываться от пережитков прошлого.

— Раньше мы об этом говорили, чтобы показать, в чем боль. Сейчас, если мы говорим об оливье и шубе, то просто позволяем этим блюдам появляться в инфопространстве. Мы поняли, что искоренить их просто не можем, — заявил Евгений.

Повар сравнил эту проблему с темой украинского языка в нашем обществе.

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— Война сделала мою работу, и дала понять людям — есть или не есть эти блюда. Хочешь — ешь, разговаривай на русском, но ты понимаешь к чему это ведет — какая еще страна ест оливье? Хочешь иметь что-то общее? Война спровоцировала настоящий взрыв в понимании людей — многие не хотят иметь ничего общего с той страной и прошлым, — добавил Клопотенко.

Впрочем, Евгений уверен, что люди не спешат избавляться от пережитков прошлого.

— Они не готовы ничего делать, пока в Украине не будет запрета на эти блюда на законодательном уровне. Люди не готовы меняться, пока прямо сюда не прилетит ракета с надписью “оливье”, — заявил повар.

Впрочем, даже знаменитые звезды ошибаются касательно украинской кухни — к примеру, Мила Кунис из Черновцов назвала борщ русским супом, и перепутала украинцев с россиянами. Когда актриса попыталась исправить себя, то отметила, что не знает, с кем себя классифицировать.