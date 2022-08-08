Я готовил ей дома: Клопотенко рассказал об отношениях со Златой Огневич

Шеф-повар и победитель проекта МастерШеф-5 Евгений Клопотенко рассказал о личной жизни и общении с певицей Златой Огневич.

В откровенном интервью Григорию Решетнику в проекте Як ти? Клопотенко признался, что с героиней Холостячки его связывают теплые дружеские отношения.

– Мне пишет Злата Огневич, я ей сердечки ставлю. Мы со Златой дружим. Виделись, кстати, недели две назад. Я готовил ей кушать дома. Она рассказывала, как ходила в Карпаты, сделала татуировку. Мы с ней познакомились в Египте, где я отдыхал, в прошлом новом году. Она в то время пела, и это было исполнение прямо до мурашек! Она ко мне очень хорошо относится. С теплом. У нас прекрасные отношения. Девушки в 35 не говорят: Я не знаю, что хочу, покружи меня… Уже ты четко понимаешь, что ты хочешь и к какой цели идешь. И это – счастье!

На вопрос Григория о том, готовила ли ему Злата Огневич, Евгений ответил коротко: Что-то готовила!

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Клопотенко не скрывает — популярность и повседневное пребывание в большом потоке людей мешают ему найти девушку.

– Мне пишут девушки, зовут на свидание, но так нечестно. Они знают меня, и уже решили, что хотят быть со мной. А я их не знаю! Мне мешает популярность в общении. Надо, чтобы с тобой был человек, который будет выдерживать все это. Кто вообще сможет выдержать этот поток энергии? Мне нужна та, которая меня постоянно будет поддерживать. Но как ее найти? В потоке, когда ты каждый день видишь по 200 человек, это сложно.