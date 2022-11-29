Голливудская актриса Мила Кунис оказалась в центре скандала. Уроженка Черновцов назвала борщ русским супом, более того, она перепутала украинцев с россиянами.

Так, во время рассказа о своем питании для Harper’s BAZAAR, Кунис делилась, какие блюда готовила ее мама. Речь пошла не только о борще, но и о варениках.

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— Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще — русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы, — сказала Кунис.

Когда актриса попыталась исправить себя, то отметила, что не знает, к кому себя классифицировать.

— Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть, — сказала Мила.

В комментариях под видео украинские поклонники Кунис высказали свое негодование, отметив, что у актрисы низкий интеллект.

Борщ – украинское национальное блюдо, которое присвоили себе, но россияне и Мила, видимо, не видят разницу между двумя народами.

Человек с низким интеллектом. Просто стыд.

Борщ официально признан украинским блюдом! Извините, но сейчас такие вещи имеют важное значение!

Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она — россиянка.

Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians. — Пишут пользователи сети.

Отреагировал на высказывание Кунис и шеф-повар Евгений Клопотенко, именно благодаря ему борщ признали украинским блюдом, которое вошло в Список нематериального культурного наследия.

— Мне всегда Саша Грей нравилась больше Милы Кунис, — лаконично написал кулинарный эксперт.

Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс pic.twitter.com/4r5EsGRM8X — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) November 28, 2022

Отметим, с начала полномасштабной войны Мила Кунис вместе с мужем, американским актером Эштоном Кутчером поддерживает Украину и ее народ. Еще в марте звездные супруги собрали $35 млн для беженцев.

Почему Мила не знает блюда своей родной страны и путает свой народ с народом страны-агрессора — вопрос.