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Назвала борщ русским супом. Мила Кунис оказалась в центре скандала

29 ноября 2022, 12:51
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мила Кунис
Источник: Depositphotos

Голливудская актриса Мила Кунис оказалась в центре скандала. Уроженка Черновцов назвала борщ русским супом, более того, она перепутала украинцев с россиянами.

Так, во время рассказа о своем питании для Harper’s BAZAAR, Кунис делилась, какие блюда готовила ее мама. Речь пошла не только о борще, но и о варениках.

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— Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще — русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы, — сказала Кунис.

Когда актриса попыталась исправить себя, то отметила, что не знает, к кому себя классифицировать.

— Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть, — сказала Мила.

В комментариях под видео украинские поклонники Кунис высказали свое негодование, отметив, что у актрисы низкий интеллект.

  • Борщ – украинское национальное блюдо, которое присвоили себе, но россияне и Мила, видимо, не видят разницу между двумя народами.
  • Человек с низким интеллектом. Просто стыд.
  • Борщ официально признан украинским блюдом! Извините, но сейчас такие вещи имеют важное значение!
  • Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она — россиянка.
  • Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians. — Пишут пользователи сети.

Отреагировал на высказывание Кунис и шеф-повар Евгений Клопотенко, именно благодаря ему борщ признали украинским блюдом, которое вошло в Список нематериального культурного наследия.

— Мне всегда Саша Грей нравилась больше Милы Кунис, — лаконично написал кулинарный эксперт.

Отметим, с начала полномасштабной войны Мила Кунис вместе с мужем, американским актером Эштоном Кутчером поддерживает Украину и ее народ. Еще в марте звездные супруги собрали $35 млн для беженцев.

Почему Мила не знает блюда своей родной страны и путает свой народ с народом страны-агрессора — вопрос.

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