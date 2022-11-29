Голливудская актриса Мила Кунис оказалась в центре скандала. Уроженка Черновцов назвала борщ русским супом, более того, она перепутала украинцев с россиянами.
Так, во время рассказа о своем питании для Harper’s BAZAAR, Кунис делилась, какие блюда готовила ее мама. Речь пошла не только о борще, но и о варениках.
— Русская еда – это всегда много блюд. Можно начать с пельменей или вареников. Можно говорить о борще — русском супе со свеклой. Но если вы не любите свеклу, не ешьте ее. Россияне любят копченую рыбу, жареную рыбу или просто рыбу. Россияне, ой украинцы, — сказала Кунис.
Когда актриса попыталась исправить себя, то отметила, что не знает, к кому себя классифицировать.
— Мы живем во времена, когда я больше не знаю, как себя называть, — сказала Мила.
В комментариях под видео украинские поклонники Кунис высказали свое негодование, отметив, что у актрисы низкий интеллект.
- Борщ – украинское национальное блюдо, которое присвоили себе, но россияне и Мила, видимо, не видят разницу между двумя народами.
- Человек с низким интеллектом. Просто стыд.
- Борщ официально признан украинским блюдом! Извините, но сейчас такие вещи имеют важное значение!
- Беспринципное животное, которое решило попиариться на тему Украины. Несколько лет назад Кунис рвала на себе рубашку и всем доказывала, что не имеет отношения к Украине и что она — россиянка.
- Ты можешь родиться в Украине, собрать $30 млн помощи для Украины, но так и не понять разницу между Russians и Ukrainians. — Пишут пользователи сети.
Отреагировал на высказывание Кунис и шеф-повар Евгений Клопотенко, именно благодаря ему борщ признали украинским блюдом, которое вошло в Список нематериального культурного наследия.
— Мне всегда Саша Грей нравилась больше Милы Кунис, — лаконично написал кулинарный эксперт.
Мені завжди Саша Грей подобалася більше Міли Куніс pic.twitter.com/4r5EsGRM8X
— Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) November 28, 2022
Отметим, с начала полномасштабной войны Мила Кунис вместе с мужем, американским актером Эштоном Кутчером поддерживает Украину и ее народ. Еще в марте звездные супруги собрали $35 млн для беженцев.
Почему Мила не знает блюда своей родной страны и путает свой народ с народом страны-агрессора — вопрос.