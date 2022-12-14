Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, що думає про олів’є та шубу, і чому про них українцям варто забути. Гуру кулінарії заявив в інтерв’ю Фактам тижня, як війна допомогла жителям України почати поступово відмолятися від пережитків минулого.

– Раніше ми про це говорили, щоб показати, у чому біль. Зараз якщо ми говоримо про олів’є та шубу, то просто дозволяємо цим стравам з’являтися в інфопросторі. Ми зрозуміли, що викоренити їх просто не можемо, – заявив Євген.

Кухар порівняв цю проблему з темою української мови у нашому суспільстві.

Зараз дивляться

– Війна зробила мою роботу, і дала зрозуміти людям – їсти чи не їсти ці страви. Хочеш – їж, розмовляй російською, але ти розумієш, до чого це веде – яка ще країна їсть олів’є? Хочеш мати щось спільне? Війна спровокувала справжній вибух у розумінні людей – багато хто не хоче мати нічого спільного з тією країною та минулим, – додав Клопотенко.

Утім, Євген упевнений, що люди не поспішають позбавлятися пережитків минулого.

– Вони не готові нічого робити, допоки в Україні не буде заборони на ці страви на законодавчому рівні. Люди не готові змінюватись, доки прямо сюди не прилетить ракета з написом “олів’є”, – заявив кухар.

Утім, навіть знамениті зірки помиляються щодо української кухні – наприклад, Міла Куніс із Чернівців назвала борщ російським супом, та переплутала українців із росіянами. Коли акторка спробувала виправити себе, то наголосила, що не знає, з ким себе класифікувати.