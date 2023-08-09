Телеведущий Тимур Мирошниченко, который недавно взял ребенка из детского дома, рассказал о “темных схемах” усыновления.

Говорит, на детях зарабатывают огромные деньги. Как оказалось, чтобы стать в очередь за новорожденным здоровым ребенком, необходимо заплатить €50 тыс.

— Это только встать в очередь. Платишь кому-то. Нам этого не озвучивали, ведь понимали, что мы расскажем, но Инна освещала весь процес в Instagram и ей написали сотни людей… Доказать это невозможно, схема отработана на всех уровнях. Но больше всего зарабатывают на детях, которые в детдомах, интернатах и т. д., — говорит Тимур.

Объясняет, на одного ребенка государство выделяет огромные деньги, по факту — он яблоко по праздникам ест, а банан видит на картинке. К детям доходят копейки.

Также государство доплачивает за каждое заболевание, поэтому выгодно написать как можно больше диагнозов.

— Третья схема касается детдомов семейного типа. В нем может жить 100 детей, но по факту его не существует. Когда проверки — детей привозят, когда нет — увозят, — поделился Мирошниченко.

Есть и другие проблемы, когда ребенка оставляют в роддоме или подкидывают в детдом, то отказники не пишут заявлений, получается, что у таких детей будто бы есть родители.

— Это наибольшая проблема… У детей нет статуса, поскольку законодательно государство не меняет, а значит, у них нет шанса на семью… Эту всю историю нужно менять, — отметил Тимур.

Стоит отметить, что семья Мирошниченко также сталкивалась с проблемами во время усыновления. Сперва жене Тимура Инне просто говорили, что детей нет.