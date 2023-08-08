Жена телеведущего Тимура Мирошниченко Инна Мирошниченко рассказала, как ее сын отреагировал на пополнение в семье. Летом у пары появился третий ребенок — приемный сын Марсель.

Своими наблюдениями жена ведущего поделилась в Instagram. По ее словам, Инны, Марко очень хотел братика, чтобы играть с ним. Впрочем, в реальности все иначе.

— Марсель равнодушен к игрушкам, как и к играм и людям. Ему время от времени нужна мама, как и Марко, который был напряжен. Я была рядом с ними, чтобы показать, что Марсель не ворует наше с ним время, и моя него крупица внимания — это целая вселенная. А для Марко все, что меньше чем было, — это трагедия, — поделилась своими мыслями Мирошниченко.

Жена ведущего добавила, что братья очень быстро привыкли друг-другу, и их отношения растрогали ее.

— На днях из садика написали, что когда спросили Марко, кому бы он подарил шарики радости, он ответил маленькому братику Марселю. Это растрогало меня до слез. Марко также делится своими любимыми игрушками, — призналась Инна.

Мама троих детей добавила, что Марко быстро привык к пополнению в семье, хоть и имел право ревновать и проявлять нежелание делить пространство с кем-то еще.

Ранее в семье Мирошниченко рассказали, как дочь отреагировала на появление приемного сына. Мия теперь как полноценная няня для Марселя, чем растрогала своих родителей.