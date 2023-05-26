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Показалась в фате: Александра Зарицкая выходит замуж

26 мая 2023, 12:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Зарицька

Солистка группы Kazka Александра Зарицкая выходит замуж за своего любимого Павла. Об этом артистка рассказала на фоне выхода нового клипа, где она красуется в свадебном платье.

Так, Зарицкая опубликовала общие снимки и похвасталась помолвочным кольцом. 

Зарицкая

— Друзья я не могу долго скрывать от вас важную новость. Вышло mood-видео на песню Без кохання. Конечно же, в образе невесты я там не просто так. Я обручена! До сих пор не могу в это поверить, — заявила Александра.

В клипе артистка примеряла на себя фату и покрасовалась в других образах на каменистом берегу.

— А я все равно ищу твои глаза среди толпы. На каждом концерте я пою тебе песню Він и улыбаюсь, когда вижу, как люди целуются. Любовь. Это так особенное чувство. Любить. Даже на расстоянии, даже когда мы все время вместе. Мне тебя всегда будет мало, — трогательно описала клип Зарицкая.

Ранее Зарицкая уже рассказала о планах на свадьбу — артистка призналась, что даже не мечтала о таком, но теперь ставит себя на место невесты. Звезда хочет устроить церемонию в Крыму, или же на Закарпатье.

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