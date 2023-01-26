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Отеки не скрыть мейкапом: Александра Зарицкая показала, как изменилась за год войны

26 января 2023, 13:17
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Отеки не скрыть мейкапом: Александра Зарицкая показала, как изменилась за год войны

Солистка музыкальной группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, как она изменилась внешне за почти год войны. Так, все началось с пересмотра фотографий годичной давности.

Визуальные сравнения артистка показала в Instagram.

— Посмотрела свои фотки годичной давности, и заметила, что за этот год мое лицо выглядит намного более утомленным. Знаю, что многие украинцы замечают влияние постоянного стресса на нашу внешность, — начала свою мысль Александа.

Kazka

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На своем прошлогоднем селфи до войны певица видит, что мышцы лица у нее более расслабленные и нет напряжения. Визуально можно заметить, что лицо отдохнувшее.

Kazka

После этого артистка показала свежее фото, как она выглядит сейчас.

— Почти год жизни в условиях войны. Лицо постоянно выглядит уставшим. Я долго изучала, как решить этот вопрос и записалась на массаж лица, — призналась Зарицкая.

Kazka

Звезда добавила, что наши мышцы заслуживают на отдых, ведь из-за напряжения образуются отеки, которые уже не скрыть за косметикой. То же самое касается и тела, которому нужен отдых от ежедневных стрессов в условиях войны.

Многие артисты страдают из-за полномасштабного вторжения — еще летом стало известно, что у Потапа парализовало лицо. По его словам, это случилось из-за стресса, которые навалился в условиях войны на всех нас. Продюсеру пришлось лечиться за границей.

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Kazka Війна в Україні
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