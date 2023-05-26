Солістка гурту Kazka Олександра Заріцька виходить заміж за свого коханого Павла. Про це артистка розповіла на тлі виходу нового кліпу, де вона красується у весільній сукні.

Так, Заріцька опублікувала спільні знімки та похизувалася каблучкою для заручин.

– Друзі, я не можу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню Без кохання. Звичайно ж, в образі нареченої я там не просто так. Я заручена! Досі не можу в це повірити, – заявила Олександра.

У кліпі артистка приміряла на себе фату і покрасувалася в інших образах на кам’янистому березі.

– А я все одно шукаю твої очі серед натовпу. На кожному концерті я співаю тобі пісню Він і посміхаюся, коли бачу, як люди цілуються. Кохання. Це таке особливе почуття. Кохати. Навіть на відстані, навіть коли ми весь час разом. Мені тебе завжди буде мало, – зворушливо описала кліп Заріцька.

Раніше Заріцька вже розповіла про плани на весілля – артистка зізналася, що навіть не мріяла про таке, але тепер ставить себе на місце нареченої. Зірка хоче влаштувати церемонію в Криму, або ж на Закарпатті.