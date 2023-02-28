Солистка группы Kazka Александра Зарицкая призналась, что планирует свадьбу со своим возлюбленным, моушн-дизайнером Павлом.

По словам исполнительницы, ранее она даже не мечтала о таком, однако когда нашла своего избранника, ставит себя на место невесты.

– Раньше не было такого. Как и у всех нормальных людей – свадьба после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было жить хорошо в свободной стране, – сказала Зарицкая.

Несмотря на это, варианты свадьбы мечты у нее уже есть.

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– Это или супертрадиционная на Закарпатье, или где-то, например, в Крыму, там, где море и такой стиль бохо. Но такое, чтобы где-то в ресторане – не хочу, – призналась Александра.

Напомним, первое время певица скрывала своего избранника, с которым съехалась за несколько недель до полномасштабной войны в Украине. Спустя время Зарицкая показала своего возлюбленного.