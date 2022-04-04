Украинский певец Владимир Дантес прокомментировал развод с исполнительницей Надей Дорофеевой.

По словам Дантеса, он чувствует себя нормально.

— Мы написали пост, который обнародовали в Instagram. В этом посте мы написали всю правду, которую хотели сказать. Все нормально. Мы дружим. И это решение не было принято, когда мы выставили этот пост. Это было раньше, — отметил Владимир.

Он подчеркнул, что из-за войны они были вынуждены отложить решение публично рассказать аудитории это известие, однако долго обманывать своих поклонников экс-возлюбленные не хотели.

— Как-то скрывать это невозможно, и говорить невозможно. Мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья. Я думаю, что так и должно быть, если ты не хочешь запятнать прошлое и хочешь, чтобы оно все осталось классной историей… Так мы и сделали, круто, что это произошло, — сказал певец.

Напомним, в середине марта Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разрыве отношений после семи лет брака. Артисты обнародовали в Instagram общий пост, в котором сообщили поклонникам, что любят друг друга, но уже по-другому.

Позже появилась информация, что Дорофеева ушла к другому, поскольку певец Позитив, с которым Надя долгое время состояла в группе Время и Стекло намекнул, что у нее есть другой.

Пользователи сети предполагают, что избранником певицы мог стать ресторатор Михаил Кацурин, который объявил о разводе со своей супругой на следующий день после Дорофеевой. Стоит отметить, что пары всегда были хорошими друзьями.

Однако Дорофеева и Дантес причину развода не озвучивали.

Фото: Владимир Дантес