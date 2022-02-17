Подарок от Волошина: 14 человек набили тату с портретом Анны Тринчер

Украинская певица и блогер Анна Тринчер получила очень необычный подарок от своего возлюбленного блогера Александра Волошина.

К слову, Саша сутки подогревал интерес публики пока ребята не рассказали подробности. Он выложил реакцию Ани на подарок, но не стал показывать, что именно она увидела.

На День святого Валентина пара отправилась в один из киевских тату-салонов, вместо привычного ресторана.

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Оказалось, что Волошин уговорил 14 человек набить портретные татуировки в честь Тринчер. Одна из тату была даже сделана на голове.

— Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет, – отметила Анна.

Также на этом перфомансе присутствовала мама певицы Жанна. И как раз ее образ был воплощен на одном из рисунков на теле.

По словам Волошина, на реализацию замысла у него и команды было чуть больше суток.