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Блогер Волошин попал в ДТП в центре Киева

9 февраля 2022, 15:12
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Блогер Волошин попал в ДТП в центре Киева

Жених украинской певицы и актрисы Анны Тринчер блогер Александр Волошин попал в ДТП в центре Киева. Накануне пара вернулась из отпуска, который они повели в Египте.

Авария произошла на перекрестке одной из центральных улиц столицы. Кадры ДТП Волошин опубликовал у себя на странице в Instagram.

— Нормально прилетел из Египта, — написал он под видео.

Видимо, пострадавших в аварии нет, так как автомобили получили незначительные повреждения. Хотя неизвестно, как повлияло столкновения на самого Александра, ведь он все еще передвигается на костылях. Ранее Волошин перенес операцию на ноге из-за травмы, которую получил, еще занимаясь футболом.

Причины аварии, а также, кто стал виновником, не сообщается. Волошин обещает об этом рассказать позже в Instagram.

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