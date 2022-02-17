Подарунок від Волошина: 14 людей набили тату з портретом Анни Трінчер

Українська співачка та блогер Анна Трінчер отримала дуже незвичайний подарунок від свого коханого блогера Олександра Волошина.

До речі, Сашко добу підігрівав інтерес публіки, поки не розповів подробиці. Він виклав реакцію Ані на подарунок, але не показував, що саме вона побачила.

На День святого Валентина пара вирушила в один із київських тату-салонів замість звичного ресторану.

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Виявилося, що Волошин умовив 14 людей набити портретні татуювання на честь Трінчер. Одна з тату була навіть зроблена на голові.

– Чи не шкодую я, що вибрала найкращого та найромантичнішого чоловіка, який заради мене готовий на вчинки, від яких у інших волосся дибки й мурашки? – Ні. Чи не рано я визначилася з тим, з ким хочу прожити все життя? – Ні, – зауважила Анна.

Також на цьому перфомансі була присутня мама співачки Жанна. І саме її образ був втілений на одному з малюнків на тілі.

За словами Волошина, на реалізацію задуму у нього та команди було трохи більше доби.