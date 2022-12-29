Россия вновь осуществила ракетный обстрел Украины 29 декабря — накануне Нового года 2023. По словам властей, было запущено более 120 ракет, и это активно обсуждают не только в Украине, но и во всем мире. Наши звезды также не молчат о кровавом терроре со стороны РФ и обращаются к своим фанатам со словами поддержки.

Реакция звезд на ракетный обстрел Украины 29 декабря — далее в материале.

Телеведущий Григорий Решетник напомнил украинцам, что с каждым днем победа все ближе.

Сейчас смотрят

— Сейчас мы с детьми спустились в укрытие, и вам также советуем. Сохраняйте спокойствие — морально мы к этому уже готовы. Верим в ПВО, — заявил артист.

Певица alyona alyona напомнила, что Россия не оставляет попыток уничтожить как можно больше цивильных украинцев.

— Такое сегодня утро в Украине! Воздушная тревога длится почти 3 часа. Вот такие подарочки от врага накануне новогодних праздников, — эмоционально добавила звезда.

Ведущий Андрей Бедняков напомнил нам всем об абсурдности желаний и целей России на фоне ракетных обстрелов.

— Утро начинается с бомбардировщиков, которые вновь взлетели х*р знает где, чтобы выпустить ракеты по независимой и не своей стране. Так что сидим в укрытии, читаем книжки и материм оккупантов, — заявил Андрей.

Певица Джамала в очередной раз указала на то, что доказывает факт терроризма со стороны РФ. Артистка опубликовала карту Украины, которая полностью красная от воздушных тревог.

— Еще один день, когда Россия доказала, что она террористическое государство, — добавила артистка.

Блогер Маша Ефросинина на миллионную аудиторию заявила, что Россия выпустила более 120 ракет по Украине с целью уничтожения критической инфраструктуры и цивильных.

Напомним, что предыдущий ракетный обстрел Украины 16 декабря также вызвал бурную реакцию среди украинцев и звезд. Наши артисты очень точно передают общий настрой всего народа, отправляя сообщения всему цивилизованному миру.