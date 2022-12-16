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У валенков агония: реакция звезд на масштабный ракетный обстрел Украины 16 декабря

16 декабря 2022, 13:28
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Обстрел

Утром 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, атака была нацелена на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы оставить украинцев без электричества зимой.

Украинские звезды не сидят в стороне, и напоминают украинцам о важности укрытий во время воздушных тревог, а также поддержали своих фанатов теплым словом.

Реакция звезд на ракетные обстрелы Украины 16 декабря — далее в материале.

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Жена телеведущего Кристина Решетник напомнила украинцам, что нужно быть в укрытиях во время ракетных обстрелов. Она опубликовала фото, где с детьми отправляется в паркинг, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Решетник

Певица alyona alyona напомнила всему миру о том, что Украине все еще воюет с Россией, и от этого также страдают мирные жители нашей независимой страны.

Alyona Alyona

— Утро для украинцев началось не с кофе. Враг снова массово атакует украинские города, осуществляет геноцид против моего народа, разрушает дома, энергосистему, забирает жизни у мирных людей, — заявила артистка.

Певица Настя Каменских также призывает не игнорировать тревоги, и уверяет, что мы сможем выстоять.

Каменских

Ведущий Андрей Бедняков опубликовал в Instagram текст короткой песни об РФ, в которой агрессора называют террористом.

Бедняков

Певица Джамала показала карту воздушных тривог — ракеты могли попасть в любую точку Украины.

— Снова. Россия — это страна-террорист, — кратко добавила звезда.

Джамала

Ольга Цибульская напомнила о важности быть в укрытии во время обстрелов.

Цибульская

— Ничего не изменилось — у валенков агония. Мы прячемся в укрытиях. Поддерживаем и верим в ВСУ, — добавила певица.

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Війна в Україні українські зірки
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