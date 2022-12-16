Утром 16 декабря Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. Так, атака была нацелена на энергетическую инфраструктуру страны, чтобы оставить украинцев без электричества зимой.

Украинские звезды не сидят в стороне, и напоминают украинцам о важности укрытий во время воздушных тревог, а также поддержали своих фанатов теплым словом.

Реакция звезд на ракетные обстрелы Украины 16 декабря — далее в материале.

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Жена телеведущего Кристина Решетник напомнила украинцам, что нужно быть в укрытиях во время ракетных обстрелов. Она опубликовала фото, где с детьми отправляется в паркинг, чтобы обезопасить себя и свою семью.

Певица alyona alyona напомнила всему миру о том, что Украине все еще воюет с Россией, и от этого также страдают мирные жители нашей независимой страны.

— Утро для украинцев началось не с кофе. Враг снова массово атакует украинские города, осуществляет геноцид против моего народа, разрушает дома, энергосистему, забирает жизни у мирных людей, — заявила артистка.

Певица Настя Каменских также призывает не игнорировать тревоги, и уверяет, что мы сможем выстоять.

Ведущий Андрей Бедняков опубликовал в Instagram текст короткой песни об РФ, в которой агрессора называют террористом.

Певица Джамала показала карту воздушных тривог — ракеты могли попасть в любую точку Украины.

— Снова. Россия — это страна-террорист, — кратко добавила звезда.

Ольга Цибульская напомнила о важности быть в укрытии во время обстрелов.