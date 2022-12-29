Росія знову здійснила ракетний обстріл України 29 грудня – напередодні Нового року 2023 року. За словами влади, було запущено понад 120 ракет, і це активно обговорюють не лише в Україні, а й у всьому світі. Наші зірки також не мовчать про кривавий терор з боку РФ і звертаються до своїх фанатів зі словами підтримки.

Реакція зірок на ракетний обстріл України 29 грудня – далі у матеріалі.

Телеведучий Григорій Решетнік нагадав українцям, що з кожним днем перемога дедалі ближча.

Зараз дивляться

– Зараз ми з дітьми спустилися в укриття, і вам також радимо. Зберігайте спокій – морально ми до цього вже готові. Віримо у ППО, – заявив артист.

Співачка alyona alyona нагадала, що Росія не залишає спроб знищити якнайбільше громадянських українців.

– Такий сьогодні ранок в Україні! Повітряна тривога триває майже три години. Ось такі подарунки від ворога напередодні новорічних свят, – емоційно додала зірка.

Ведучий Андрій Бєдняков нагадав нам усім про абсурдність бажань та цілей Росії на тлі ракетних обстрілів.

– Ранок починається з бомбардувальників, які знову злетіли х*р знає де, щоб випустити ракети по незалежній і не своїй країні. Тож сидимо в укритті, читаємо книжки та матюкаємо окупантів, – заявив Андрій.

Співачка Джамала вкотре вказала на те, що доводить факт тероризму з боку РФ. Артистка опублікувала мапу України, яка повністю червона від повітряних тривог.

– Ще один день, коли Росія довела, що вона є терористичною державою, – додала артистка.

Блогер Маша Єфросиніна на мільйонну аудиторію заявила, що Росія випустила понад 120 ракет по Україні з метою знищення критичної інфраструктури та цивільних.

Нагадаємо, що попередній ракетний обстріл України 16 грудня також спричинив бурхливу реакцію серед українців та зірок. Наші артисти дуже точно передають загальний настрій всього народу, надсилаючи повідомлення усьому цивілізованому світу.