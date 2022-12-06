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Наша безмежна ППОдяка! Реакция Софии Ротару на массированный ракетный удар РФ 5 декабря

6 декабря 2022, 09:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Наша безмежна ППОдяка! Реакция Софии Ротару на массированный ракетный удар РФ 5 декабря
Источник: София Ротару

Певица София Ротару отреагировала на очередной масштабный ракетный обстрел Украины РФ 5 декабря.

В Instagram-stories артистка обнародовала графику, которой поблагодарила противовоздушную оборону нашей страны.

— Наша безмежна ППОодяка, — написано на картинке.

София Ротару реакция

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Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны София Ротару не дает официальных комментариев по этому поводу. Артистка взяла за привычку комментировать все картинками.

Так, после ракетного обстрела 23 ноября Ротару показала коллаж из фото, на котором запечатлены последствия прилета в Киев.

Примечательно и то, что виновных в этой кровопролитной войне прямым текстом певица не называет. Несмотря на это, она говорила, что находится в Киеве.

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