Певица София Ротару отреагировала на очередной масштабный ракетный обстрел Украины РФ 5 декабря.

В Instagram-stories артистка обнародовала графику, которой поблагодарила противовоздушную оборону нашей страны.

— Наша безмежна ППОодяка, — написано на картинке.

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Стоит отметить, что с началом полномасштабной войны София Ротару не дает официальных комментариев по этому поводу. Артистка взяла за привычку комментировать все картинками.

Так, после ракетного обстрела 23 ноября Ротару показала коллаж из фото, на котором запечатлены последствия прилета в Киев.

Примечательно и то, что виновных в этой кровопролитной войне прямым текстом певица не называет. Несмотря на это, она говорила, что находится в Киеве.