Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич презентовала саундтрек и видеоклип Що б там не сталося к сериалу Кофе с кардамоном.

В представленном видеоролике можно увидеть эксклюзивные кадры с телесериала, которые перебивает собой чувственная Злата Огневич, тем самым проживая историю любви вместе с героями.

Кофе с кардамоном — это драматическая история запретной любви украинки с польским шляхтичем, которая разворачивается во Львове в XIX веке. Главные роли в сериале достались Елене Лавренюк и польскому актеру Павлу Делонгу. Именно главная героиня предложила Злате исполнить саундтрек.

— Когда она предложила мне попробовать свои силы в исполнении саундтрека, конечно же, согласилась. Мне посчастливилось одной из первых увидеть черновой монтаж сериала, и я была в восторге: красивая картинка, романтика, любовь, безудержные чувства, драма, множество эмоций в одной сцене. И мне очень захотелось стать частью этой истории, – поделилась Злата Огневич.

Режисером клипа стала Ирина Громозда.

Премьера сериала Кофе с кардамоном состоится 20 декабря в 20.15 на телеканале СТБ.

Ранее мы писали о том, что Злата Огневич спела для сериала Кофе с кардамоном, а также о чем будет сама картина.