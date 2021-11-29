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Почуття та драма: Злата Огнєвіч презентувала саундтрек до серіалу Кава з кардамоном

29 Листопада 2021, 15:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Почуття та драма: Злата Огнєвіч презентувала саундтрек до серіалу Кава з кардамоном
Джерело: Злата Огнєвіч

Українська співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч презентувала саундтрек і відеокліп Що б там не сталося до серіалу Кава з кардамоном.

У представленому відеоролику можна побачити ексклюзивні кадри з телесеріалу, які перебиває чуттєва Злата Огнєвіч, тим самим проживаючи історію кохання разом із героями.

Кава з кардамоном – це драматична історія забороненого кохання українки з польським шляхтичем, яка розгортається у Львові в ХІХ столітті. Головні ролі в серіалі дісталися Олені Лавренюк та польському актору Павлу Делонгу. Саме головна героїня запропонувала Златі виконати саундтрек.

– Коли вона запропонувала мені спробувати свої сили у виконанні саундтреку, звісно, ​​погодилася. Мені пощастило однією з перших побачити чорновий монтаж серіалу, і я була в захваті: гарна картинка, романтика, кохання, нестримні почуття, драма, безліч емоцій в одній сцені. І мені дуже захотілося стати частиною цієї історії, – сказала Злата Огнєвіч.

Режисером кліпу стала Ірина Громозда.

Прем’єра серіалу Кава з кардамоном відбудеться 20 грудня о 20.15 на телеканалі СТБ.

Раніше ми писали, що Злата Огнєвіч заспівала для серіалу Кава з кардамоном, а також про що буде сама картина.

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Теги
Злата Огнєвіч , Новий кліп , Прем’єра
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