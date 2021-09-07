На канале СТБ к зиме готовят премьеру новой исторической драмы Кава з кардамоном, главную роль в которой сыграла актриса Елена Лавренюк. Актриса также выступила шоуранером сериала.

В интервью Фактам ICTV Елена Лавренюк рассказала о проблемах со здоровьем из-за корсета и о том, как проходили съемки сериала. А также она высказалась относительно ситуации с Владимиром Талашко.

— Для вас сериал Кава з кардамоном — это дебют в качестве продюсера. Как вы к этому пришли?

— Это пришло со Вселенной. Я готовила этот проект пять лет. Вначале была книга, которую я прочитала. У меня появилось желание ее показать. Хотя я не планировала играть эту героиню. Это тоже отдельная история. Тем более, подготовка началась до выхода Крепостной. Многие мне говорили: Исторические драмы у нас не идут, это невозможно.

Потом был Украинский фонд, куда я подалась, получила деньги, написала сценарий, сняла тизер. И только потом мне сказали: Да-да, можно (смеется).

Это все в целом заняло пять лет. Мне Вселенная помогала реализовать этот проект.

— Почему вы не хотели играть главную роль?

— Я планировала играть другую роль, так как история начинается с очень юных лет главной героини. Я себя не очень видела в этой роли, ведь камеру все-таки не обманешь. У нас были пробы, кастинги на эту роль. Я хотела играть жену главного героя, но автор книги сказала: Нет, Алена, это должна ты сыграть, прям я тебя вижу. Я так и книгу нашла. Наша общая приятельница нас познакомила. Говорит: У меня есть знакомая писательница, такое ощущение, что она писала книгу с тебя.

Но изначально я действительно не хотела стать главной героиней, меня уболтала именно писательница.

Однако мы допустили некую условность, сделав героиню чуть старше, так как в книге описывается ее жизнь с юношества до зрелых лет. Была даже идея брать юную девочку, но это бред. Уже весь мир давно не смотрит на такие условности.

— За что зрители должны полюбить вашу героиню?

— Я буду говорить о себе, что именно мне нравится в моей героине. Самое притягательное — это то, что, несмотря на все сложности и противоречия, она слушает свое сердце и не хочет жить по правилам, которые ей навязывает общество. Она борется за свое счастье. Главная героиня не сидит и не плачется на свою бедную и несчастную жизнь. Она бросается в омут, не зная, что из этого получится. Но жить так, как навязывает ей общество, не хочет. Меня это очень притягивает и восхищает.

— Съемки проходили в нескольких местах, в частности во Львове и Киеве. Что интересного происходило на съемочной площадке? Что самое сложное?

— Сложно выживать в кринолинах — и когда холодно, и когда жарко. Осень как раз хорошо. Однако, когда холодно или жарко, становится просто невыносимо. Иногда я чувствовала, что вот-вот потеряю сознание. Буквально на днях, когда было очень жарко, душно. Костюм тебя перетягивает, нечем дышать. В тот момент я думала, что просто потеряю сознание. Кстати, в те времена часто такое происходило. Беременные женщины нередко теряли детей как раз из-за корсета.

— Как вы привыкли к тому, что приходится постоянно быть в корсете?

Это не очень приятно. У меня даже начались некие сложности со здоровьем, потому что корсет перетягивает тело в области почек, поэтому нарушается кровообращение. Но ради любимой работы готовы на все.

— В чем сложность играть литературного героя? Ведь многие уже читали книгу, и у них есть свое представление о происходящем.

— В этом и есть главная сложность, ведь каждый уже создал для себя образ в голове, и себя представляет на месте героини. Конечно же, ты никогда не угодишь, так как воображение у всех работает по-разному. Но я к этому готова, поскольку понимаю, что будет некое неприятие. Хотя для некоторых сериал будет чем-то новым, потому что они книгу не читали. Это всегда сложно.

— Как вы сработались с Делонгом?

С главным героем мы давно общаемся. Начинали еще задолго до съемок сериала. Сначала это были съемки тизера. Мы и работали вместе над сценарием. Он очень активно вжился в эту роль. У меня ощущение, что мы уже как брат с сестрой. Были, конечно, притирки. Каждый из нас отжимал для своего героя пространство, не без этого. Но нам некуда деваться (смеется).

— Какие у вас есть ритуалы при подготовке ко съемкам?

— Мой главный ритуал вообще по жизни — выспаться (смеется). Это лучшее лекарство для хорошего настроения, памяти, деятельности.

— Вы слышали о ситуации с Талашко? Верите ли в те истории и слухи, которые ходят вокруг него?

— Самое интересное, что я у него училась. Это все правда. Со своей стороны могу подтвердить: все слухи, которые ходят сейчас, довольно правдивы.

Кава з кардамоном — 10-серийная историческая драма с элементами эротики. Сериал снят по мотивам книги украинской писательницы Натальи Гурницкой. В сериале рассказывается история любви польского пана и юной украинки. Режиссером выступила Ирина Громозда, в главных ролях — Елена Лавренюк и польский актер Павел Делонг, который в свое время снимался в фильме Список Шиндлера Стивена Спилберга.