Начал кричать и обзывать: возлюбленная Остапчука рассказала, как за ней ухаживал незнакомец

С возлюбленной телеведущего Владимира Остапчука Екатериной Полтавской произошла курьезная ситуация. С ней решил познакомиться иностранец, который в последствии вылил на нее нецензурную брань.

Так, в Instagram-stories 22-летняя избранница Остапчука рассказала, что, будучи в Польше, попыталась “отшить” мужчину. Он начал за ней ухаживать, однако она ясно дала понять, что у нее есть муж.

Незнакомцу это не понравилось, и он стал на нее кричать.

— Ну, как с этим бороться? Если вы думаете, что только у нас есть неадекватные мужчины, которые не принимают отказа, то нет. Подошел знакомиться, я сказала, что у меня есть муж. Начал что-то кричать на польском. Единственное, что я поняла, это слово к*рва, — поделилась Полтавская.

Ранее 38-летний Владимир Остапчук рассказал, как познакомился со своей возлюбленной. Говорит, написал Полтавской в Instagram, и они сразу встретились, а на второй встрече уже съехались.